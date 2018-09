Comprereste uno smartphone che costa un po' meno ma mostra degli annunci pubblicitari?

Xiaomi mantiene i prezzi bassi grazie ai banner. Ma gli utenti iniziano a protestare.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-09-2018] Commenti (2)

Sin da quando è apparsa, Xiaomi ha cercato di farsi un nome come produttore di smartphone di buona qualità ma a basso costo.

Per compensare i prezzi bassi - che le permettono di prendere in giro quelli, elevati, dei concorrenti come Apple - ha adottato in alcuni mercati certe particolari strategie, come l'inserimento di annunci pubblicitari all'interno delle applicazioni native.

Ora però sembra che la presenza delle pubblicità stia un po' sfuggendo di mano, quantomeno dal punto di vista degli utenti.

Alcuni hanno infatti iniziato a lamentarsi su Twitter e Reddit della presenza di un sempre maggior numero di annunci, anche in luoghi in cui prima non ve n'erano: per esempio nelle schermate delle Impostazioni e in app che in precedenza erano esenti dagli spot.

Xiaomi non ha ignorato la questione, ma ha difeso il proprio operato: «Le pubblicità sono posizionate in modo tale da non interferire con il funzionamento dell'app» ha spiegato la filiale indiana dell'azienda cinese via Twitter.

Non solo: esiste un modo per disattivare i banner. Basta aprire le Impostazioni, raggiungere la voce Impostazioni aggiuntive, quindi Privacy e Servizi Pubblicitari: da lì occorre disabilitare l'opzione che riguarda gli annunci personalizzati.

Sondaggio Negli ultimi 12 mesi hai danneggiato accidentalmente un oggetto tecnologico portatile? (per esempio smartphone, fotocamera, notebook, tablet, ebook reader) S, mi caduto a terra. S, mi caduto in acqua (o ci ho versato dei liquidi). S, ci ho lasciato giocare un bambino. S, mi ci sono seduto sopra. S, mentre lo lanciavo a un amico (o sulla scrivania). No.

Mostra i risultati (1778 voti)

Leggi i commenti (12)

Va detto che, secondo quanto riportano diversi utenti, non sempre agire in questo modo ottiene il risultato sperato. In altre parole, pare che le pubblicità siano piuttosto restie a sparire.

In questi casi, come hanno fatto notare in molti su Reddit, l'unica via sicura è la scelta più radicale: utilizzare una Rom non ufficiale per sostituire il sistema operativo caricato da Xiaomi, sapendo tuttavia che così facendo generalmente si invalida la garanzia.

Al di là di queste questioni, l'iniziativa è interessante: può aver successo la vendita di smartphone che costano un po' meno ma visualizzano di tanto in tanto banner pubblicitari?

Si tratta in fondo del medesimo modello adottato da Amazon per i suoi Kindle: è possibile risparmiare un po' sul prezzo d'acquisto se si accetta la visualizzazione di pubblicità non invasive. Quanti utenti accetterebbero lo stesso dal loro smartphone?

Qui sotto, un esempio di banner pubblicitario segnalato da un utente scontento su Twitter.