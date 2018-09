La prima PlayStation ritorna in versione ridotta

La PlayStation Classic include 20 giochi.

Considerato il successo che ha avuto Nintendo con i suoi NES Classic Mini e SNES Classic Mini, Sony non poteva essere da meno.

Così, il prossimo 3 dicembre arriverà sugli scaffali la PlayStation Classic, versione ridotta (di circa il 45%) della prima, indimenticata PlayStation, completa di alcuni giochi.

Il prezzo della console è stato fissato a 99,99 dollari negli Usa mentre in Europa, per il solito tasso di conversione creativo, è a 99,99 euro.

I giochi inclusi nella PlayStation Classic saranno una ventina, ma per ora soltanto cinque di essi sono stati rivelati: si tratta di Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 e Wild Arms.

La reticenza sui titoli - che di solito sono uno dei punti di forza di queste operazioni - potrebbe dipendere anche dal fatto che Sony ha intenzione di rilasciare liste diverse di videogiochi in base ai mercati e, stando a quanto si dice, queste non sono ancora state definite.

In ogni caso, è certo che non sarà possibile aggiungere ulteriori titoli tramite il download, né funzioneranno gli slot (peraltro di dimensioni ridotte, come l'intera console) per le memory card: si tratta soltanto di dettagli estetici.

Neppure l'alloggiamento per i dischi è in grado di aprirsi, mentre il pulsante Reset ora serve per mettere il gioco in stato di sospensione, salvando i progressi per poter continuare in un secondo tempo.

La console avrà un'uscita Hdmi per il video e l'audio e una porta micro Usb per l'alimentazione, mentre per quanto riguarda l'hardware deputato a gestire la nostalgia videoludica Sony ha preferito non sbottonarsi.

Qui sotto, il video dell'annuncio ufficiale e alcune immagini.