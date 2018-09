Hit Refresh, Satya Nadella racconta come ha trasformato Microsoft e che cosa ci aspetta ancora

L'autore esplora tre linee narrative differenti. Partendo dalla sua storia personale e dagli aneddoti legati alla sua infanzia in India, racconta in primo luogo del suo trasferimento in America, dei suoi studi e della sua famiglia, soffermandosi ad esempio sulla nascita di suo figlio Zain, affetto da un grave handicap. Non mancano gli episodi curiosi, come quella volta in cui stracciò la sua green card per permettere alla moglie bloccata alla frontiera di ricongiungersi a lui.

In secondo luogo, racconta in che modo ha dato il via a una trasformazione senza precedenti all'interno di Microsoft, riscoprendone l'anima e portando una nuova cultura in azienda orientata all'ascolto, alla collaborazione e alla focalizzazione sull'impatto che il digitale ha oggi su persone e organizzazioni.

Sondaggio Qual il primo dispositivo che utilizzi, la mattina? Il cellulare La Tv La radio Il computer Il rasoio La macchinetta del caff L'asciugacapelli

Mostra i risultati (3118 voti)

Leggi i commenti (15)

Infine, Nadella volge lo sguardo al futuro e in particolare alla prossima rivoluzione tecnologica basata sull'Intelligenza Artificiale, riflettendo a lungo sulle sue possibili implicazioni e sui vantaggi positivi che porterà all'umanità.

«Satya ha tracciato un percorso per sfruttare al meglio le opportunità create dalla tecnologia e, allo stesso tempo, affronta senza paura le domande più difficili» scrive Bill Gates nella prefazione del libro.

«Oltre a ciò, offre la sua affascinante storia personale, più citazioni letterarie di quante ci si aspetterebbe e addirittura qualche lezione appresa sul suo adorato campo da cricket. Dovremmo tutti guardare con ottimismo al domani. Il mondo sta migliorando e il progresso avanza più rapido che mai. Questo libro è una guida illuminante verso un futuro stimolante» conclude il fondatore di Microsoft, a suo tempo autore de La strada che porta a domani.