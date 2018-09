Office 2019 è pronto per il download in versione Windows e macOS

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-09-2018] Commenti

L'ultima versione di Office è arrivata: Office 2019 è da oggi disponibile per il download in versione per Windows e macOS per quanti dispongono di licenze del tipo Volume License. Per l'utente generale, il debutto è atteso nelle prossime settimane.

Gli utenti potrebbero essere a questo punto confusi dall'offerta di Microsoft: in che relazione si pone Office 2019 con Office 365?

È Microsoft stessa a spiegarlo: Office 2019, da installare sul Pc locale, è l'edizione dedicata agli utenti «che non sono ancora pronti per il cloud» come sottolinea anche Jared Spataro nel post ufficiale sul blog di Office.

Essa contiene infatti tutti i più recenti aggiornamenti visti in Office 365 Plus e alcune nuove funzioni, ma non in futuro non ne guadagnerà di ulteriori: il suo sviluppo ora è fermo e limitato alle correzioni di bug.

Invece, Office 365 - cui si accede usando le risorse del cloud computing - è soggetto a uno sviluppo continuo: la sua natura di suite online la rende qualcosa di simile a Windows 10, il cui sviluppo e l'aggiunta di funzionalità continuano tuttora.

Il futuro potrebbe anche riservare un'ulteriore versione di Office da installare localmente - magari un Office 2022, o qualcosa del genere - che "fotograferà" lo sviluppo della suite in quel momento; Office 365 continuerà invece a crescere.

Tra le caratteristiche interessanti di Office 2019 ci sono i miglioramenti a PowerPoint, che ora includono la creazione di «presentazioni cinematiche grazie a strumenti come Morph e Zoom» e una migliore gestione dell'uso dei pennini.

Word guadagna un tema scuro, funzionalità text-to-speech per trasformare in suoni ciò che appare scritto a schermo e passi in avanti sul fronte dell'accessibilità.

Excel ora dispone di nuove funzioni e potenziamenti a PowerPivot e PowerQuery, oltre alla possibilità di gestire mappe 2D e linee del tempo.

Una panoramica più dettagliata delle novità si può trovare, in inglese, nel post che annuncia ufficialmente la disponibilità di Office 2019.