Demonoid offline da giorni, il proprietario è irreperibile

Demonoid, uno dei più vecchi tracker BitTorrent esistenti (con annessa, vasta comunità), da qualche tempo è offline.

Non è la prima volta che succede: è già capitato che sparisse dal web per delle settimane o addirittura dei mesi, ma poi è sempre tornato in attività.

Stavolta però le cose sembrano diverse. È da agosto che Demonoid soffre di problemi tecnici, culminati in una prima sparizione temporanea poche settimane fa e in quella, più recente, di pochi giorni fa.

Il guaio è che oltre al sito adesso è sparito anche il proprietario, Deimos. Non solo: uno dei membri dello staff, Phaze1G, ha spiegato in un'intervista al sito TorrentFreak di non avere idea di che cosa stia succedendo.

Tutto lo staff, in realtà, non sa come le cose si evolveranno e, anche se il canale Reddit è attivo, sul destino del sito non ci sono notizie.

In casi come questo è importante ricordare - come per l'appunto lo staff tiene a sottolineare - che non ci sono alternative ufficiali al sito principale di Demonoid: chiunque si presenti come Demonoid redivivo ma non occupi il dominio usato finora è, con la massima probabilità, uno scammer in cerca di gente da truffare.

Quanto a Deimos, l'ipotesi più probabile è che stia affrontando dei problemi personali. Ma nessuno sa davvero dire che cosa sia successo.