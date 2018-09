Renault creerà la prima ''smart island'' alimentata a energia pulita

Pannelli solari e batterie forniranno energia agli edifici e ai veicoli.

Renault s'è impegnata a dare vita alla prima smart island della Francia, trasformando l'isola di Belle-Île-en-Mer in una comunità energeticamente indipendente e libera da inquinamento.

La realizzazione del progetto richiederà due anni di lavoro, durante i quali Renault creerà un «ecosistema elettrico smart» per l'intera isola, che oggi si affida ai generatori e ai cavi sottomarini per ottenere l'elettricità necessaria e, perciò, non solo contribuisce alle emissioni di anidride carbonica ma paga anche un prezzo salato per la corrente.

Renautl doterà gli edifici dell'isola di pannelli solari che alimenteranno le scuole fornendo l'energia necessaria per la luce e il riscaldamento ma serviranno anche ad alimentare la flotta di Renault Kangoo ZE elettrici che verrà messa a disposizione degli abitanti sotto forma di servizio di ride-sharing.

La dipendenza dai pannelli solari per l'elettricità impone anche l'adozione di accumulatori per fornire l'energia anche quando il sole non c'è: a questo scopo verranno adoperate le batterie per auto elettriche non più adatte all'alimentazione dei veicoli ma ancora perfette per immagazzinare l'energia da riversare nella rete elettrica.

A dire la verità, quando si parla di smart city generalmente si fa riferimento anche alla fornitura di tutta una serie di servizi realizzabili via Internet e che non sono previsti nel progetto di Belle-Île-en-Mer, il quale quindi forse non corrisponde appieno all'idea di smart island che spontaneamente verrebbe in mente.

L'obiettivo di riuscire a soddisfare i bisogni energetici di una piccola comunità con energia pulita è però senz'altro meritorio (oltre che, naturalmente, un'ottima pubblicità per Renault) e aiuterà a capire il modo migliore in cui utilizzare insieme i veicoli elettrici e la generazione solare accompagnata a batterie per al'accumulo in un unico progetto.