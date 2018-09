Amazon inaugura Launchpad, il negozio delle startup italiane

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-09-2018] Commenti

Amazon Launchpad, lanciato nel 2015 oltreoceano e approdato in seguito anche in alcuni Paesi europei, è finalmente arrivato in Italia.

Si tratta di un programma che rende più semplice per le startup italiane lanciare, commercializzare e distribuire i propri prodotti a milioni di clienti su Amazon e nel mondo.

La vetrina Launchpad include centinaia di prodotti suddivisi in cinque categorie - dall'elettronica di consumo al cibo, dai giocattoli alla casa o alla cura della persona - destinate a crescere ulteriormente nei prossimi mesi con l'apporto di ulteriori idee innovative.

Per le startup italiane ci sono a disposizione pagine prodotto personalizzate, un pacchetto completo di soluzioni di marketing e l'accesso alla rete di distribuzione di Amazon, oltre ai servizi del Servizio Clienti: in tal modo diventa più semplice superare molte delle sfide legate al lancio di nuovi prodotti.

Inoltre, i prodotti presentati possono essere idonei per Amazon Prime e resi disponibili per gli oltre 100 milioni clienti Prime in tutto il mondo.

Sono tre gli elementi su cui Launchpad conta per dare visibilità alle neonate aziende italiane.

1) Sviluppo del brand: le pagine personalizzate aiutano a dare maggiore risalto ai prodotti attraverso foto e video. I fondatori possono raccontare la propria storia ed entrare in contatto con i clienti in modo più personale, con la possibilità di fornire informazioni sulla startup.

2) Customer reach: gli strumenti di marketing di Amazon, inclusi attività promozionali e consigli personalizzati, offrono ai prodotti una maggiore visibilità.

3) Distribuzione a livello mondiale: le startup hanno accesso alla rete globale dei centri di distribuzione di Amazon, alla spedizione rapida di Amazon Prime e al servizio clienti.

Tra le startup italiane che hanno già aderito ad Amazon Launchpad figurano Powerme (caricabatterie per smartphone che consente di ricevere carica in mobilità da un altro smartphone o dispositivo elettrico), Filo (tracker Bluetooth per trovare portafogli, borse, chiavi o altri oggetti che occorre sempre tenere sott'occhio), Linfa (giardino intelligente da interno per coltivare erbe aromatiche), My Cooking Box (specialità culinarie della tradizione italiana, con tutti gli ingredienti consegnati a domicilio), Kamira (moka professionale di alta qualità per preparare il caffè espresso a casa) e 1Control (dispositivo domestico intelligente per aprire cancelli).

In occasione del lancio di Amazon Launchpad, alcune delle startup metteranno a disposizione prodotti in offerta in esclusiva con sconti dal 10% al 20%. Tra questi figurano Dodow, il dispositivo che a consente di addormentarsi più rapidamente, Naptime, un prodotto che aiuta a rilassarsi e Crazybaby, cuffie wireless per lo sport.