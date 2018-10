Synology DiskStation DS119j, il NAS per la casa economico e che consuma poco

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-09-2018] Commenti (1)

L'utilizzo di un NAS in ambito domestico non è una pratica molto diffusa, ma con l'ampliarsi dei contenuti digitali (dalle foto ai video) e all'aumentare dei dispositivi a disposizione di una famiglia, avere un unico dispositivo di archiviazione cui tutti possono accedere non è un'idea da scartare.

Proprio per l'utenza famigliare Synology ha ora lanciato DiskStation DS119j, un NAS a un vano e a basso consumo.

Sviluppato per gli ambienti domestici, il DS119j consuma 5,01 Watt con il disco rigido in modalità di sospensione e 10,04 Watt in pieno funzionamento (mentre, per fare un confronto, un laptop può arrivare a consumare fino a 45 watt).

Inoltre, grazie al particolare design che smorza la rumorosità, è più silenzioso di alcuni PC.

Il DS119j può fungere da server multimediale: gli utenti possono così condividere le foto con gli amici e riprodurre file musicali e video in streaming su dispositivi mobili o lettori multimediali.

Il DS119j è supportato da DiskStation Manager, il sistema operativo sviluppato appositamente per i dispositivi Synology NAS, con diverse applicazioni che potenziano la produttività, dalle funzioni di backup del desktop agli sturmenti integrati di sicurezza, fino alla possibilità di rendere il NAS parte di una stazione di sorveglianza.

Per quanto riguarda l'hardware il NAS è basato sul chip Marvell Armada 3700 88F3720, un dual core che lavora a 800 MHz e supporta i 64 bit.

Il processore è accompagnato da 256 Mbyte di memoria DDR3L, mentre la compatibilità con gli hard disk comprende sia i modelli da 3,5 pollici che quelli da 2,5 pollici (tramite adattatore) fino a 14 Tbyte.

L'elenco delle porte comprende una porta Gigabit Ethernet e due Esb 2.0.

Il prezzo del NAS DiskStation DS119j consigliato da Synology è di 86 euro più Iva (circa 104 euro, quindi).