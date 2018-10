MS-DOS 1-25 e 2.0 diventano open source su GitHub

Microsoft ha messo a disposizione i sorgenti delle due versioni.

Microsoft ha messo a disposizione con licenza open source il codice sorgente delle versioni 1.25 e 2.0 di MS-DOS.

Entrambi i sistemi sono stati scritti nel 1983 - l'uno in maggio, l'altro in agosto - in assembly 8086 e sono ora disponibili tramite GitHub (la piattaforma recentemente acquisita proprio da Microsoft) per chiunque voglia scaricarli, studiarli, modificarli e ridistribuirli.

La licenza scelta per questa operazione è infatti quella nota come licenza MIT (in quanto ideata al Massachussetts Institute of Technology), compatibile con la GPL della Free Software Foundation, che permette le libertà più sopra elencate.

Sebbene il codice sia liberamente scaricabile e modificabile, Microsoft non accetta l'invio di modifiche: quanto messo a disposizione è da considerare una "copia statica", la cui presenza su GitHub si deve sostanzialmente al suo valore storico.

È interessante ricordare che non si tratta della prima volta che Microsoft mette a disposizione i sorgente di questi suoi ormai vetusti sistemi operativi.

Entrambi nel 2014 sono infatti stati regalati al Computer History Museum, anche se ne erano vietati l'utilizzo in progetti commerciali e la distribuzione sul web.