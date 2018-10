Google lancia i videogiochi in streaming con Project Stream

Apre le danze Assassin's Creed Odyssey.

È sempre più difficile definire Google come un semplice motore di ricerca, quando i servizi che offre continuano ad aumentare e oggi si espandono nel campo dei videogiochi.

È stato infatti annunciato ufficialmente Project Stream, un servizio il cui obiettivo è permettere di videogiocare in streaming attraverso il browser Chrome.

In questo campo, Google non si muove da sola. Ha già stretto un accordo con Ubisoft per portare su Chrome Assassin's Creed Odyssey, il prossimo titolo della fortunata serie, che sarà accessibile ad alcuni partecipanti selezionati durante la fase di prova.

Il lancio di Project Stream procederà infatti in fasi successive: la prima durerà dal 5 ottobre a gennaio, e sarà gratuita ma limitata ai residenti negli Stati Uniti che abbiano più di 17 anni.

Indispensabili sono inoltre un account Google (com'era prevedibile) e una connessione a Internet ad almeno 25 Mbit/s.

Se tutto, durante questa fase, andrà per il meglio e le difficoltà tecniche non si riveleranno insormontabili forse assisteremo alla nascita di quella nuova era dei videogiochi su cui tanti - a partire da Microsoft, passando per Twitch - puntano: abbandonare l'epoca della necessità di hardware adeguato (console o Pc) e spostare tutta l'elaborazione sui server.

Ugualmente, è facile prevedere che in un simile scenario a vincere sarò il modello su abbonamento: è possibile che, quando il gioco in streaming sarà l'alternativa più diffuso (o l'unica) nessuno potrà dire di aver acquistato un gioco; per giocare bisognerà sottoscrivere un canone periodico, secondo un modello che le aziende di gran lunga preferiscono.

