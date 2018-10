Windows 10, arriva l'update di ottobre: ecco come aggiornare subito

Questa volta non ci dovrebbero essere problemi di incompatibilità.

La distribuzione è iniziata: Microsoft ha reso disponibile il Windows 10 October 2018 Update, il secondo aggiornamento semestrale di quest'anno per Windows 10 che porta il numero di versione a 1809, build 17763.

Come al solito, non tutti lo riceveranno immediatamente: la distribuzione avviene infatti a ondate successive, e per raggiungere tutti i sistemi occorreranno alcune settimane.

L'aggiornamento di ottobre non contiene novità eclatanti ma alcuni miglioramenti e piccole nuove funzionalità che possono risultare gradite agli utenti. In ogni caso, come anche il nome lascia intuire - piuttosto neutro, rispetto a scelte più evocative come Creators Update - Microsoft sembra aver ormai deciso di far rientrare gli update periodici nella normale routine.

In teoria, l'installazione dovrebbe non dare problemi: per questa versione i programmatori di Redmond si sono affidati a tecnologie di Machine Learning che, prima di iniziare l'aggiornamento vero e proprio, analizzano a fondo il sistema identificando eventuali problemi di compatibilità.

Tra le novità più interessanti possiamo citare l'estensione degli Appunti (Clipboard) di Windows 10 nel cloud, che permette di effettuare operazioni di copia/incolla tra più dispositivi, il tema scuro per Esplora File, lo Snip and Sketch Tool che offre maggiori funzionalità nel catturare screenshot e l'app Your Phone, che permette di condividere facilmente i dati tra smartphone Android e Pc.

Prima o poi tutti i Pc con Windows 10 riceveranno l'aggiornamento all'October 2018 Update e pertanto, se non c'è assoluta necessità di provare le novità appena elencate, non bisogna fare altro che attenderne la disponibilità tramite Windows Update.

Chi invece non volesse aspettare (e non è iscritto al programma Windows Insider, che mette a disposizione gli aggiornamenti in anteprima) può ricorrere a un aggiornamento manuale utilizzando l'Assistente all'aggiornamento presente sul sito di Microsoft, scaricabile selezionando il pulsante Aggiorna ora.

Bisogna naturalmente tenere a mente il fatto che l'operazione richiederà del tempo e alcuni riavvii del sistema.