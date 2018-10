Voice Access, l'app per comandare lo smartphone usando solo la voce

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-10-2018] Commenti

Con l'introduzione dell'assistente vocale, gli utenti di smartphone Android possono rivolgersi al proprio dispositivo semplicemente dicendo «Ok, Google!» e chiedendo alcuni servizi, dalle informazioni sul meteo alle condizioni del traffico, fino a farsi raccontare qualche barzelletta.

Finora però non era possibile comandare davvero lo smartphone con la voce, a parte semplici operazioni quali scrivere messaggi e passare da un'app all'altra.

Adesso le cose cambiano. Google ha messo a disposizione di tutti, tramite Google Play, Voice Access, un'app che rende possibile spostarsi all'interno delle app, modificare i testi e molto altro ancora usando esclusivamente comandi vocali.

Avere il pieno controllo dello smartphone senza dover usare le mani è certamente una comodità per chiunque, ma Google sottolinea come sia particolarmente importante per chi soffre di certe patologie quali il morbo di Parkinson, l'artrite, la sclerosi multipla, lesioni della spina dorsale e altro ancora.

«Usando Voice Access» - spiega Google - «è possibile comporre e modificare un messaggio senza usare le mani dicendo "Ok, Google" e aprire le app preferite con il comando "apri". Quindi si seleziona il campo di testo dicendo ad alta voce il numero che Voice Access mostra accanto ad esso. Dopo aver dettato il messaggio, per esempio "Vuoi venire a pranzo con me domani?" si può modificare il testo usando frasi come "sostituisci domani con domenica" per cambiare il giorno dell'incontro. Usare comandi come "cancella la linea" o "annulla" permetterà di ricominciare e, quando si ha finito, si può dire "smetti di ascoltare"».

Tutto ciò è senz'altro interessante e sembra sempre più la realizzazione di certe promesse su ciò che riserva il futuro, ma bisogna ricordare che, almeno per noi utenti italiani, la sua utilità è limitata.

Voice Access capisce infatti soltanto l'inglese: per cui, il comando apri sarà in realtà open, smetti di ascoltare stop listening e via di seguito.

Al momento non è possibile sapere quando Google aggiungerà il supporto ad altre lingue.