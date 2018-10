La sciarpa che filtra l'inquinamento atmosferico e ferma anche i virus

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-10-2018] Commenti

L'azienda che la produce si chiama Bioscarf, e il nome non poteva essere più adatto: la soluzione che propone all'inquinamento dell'aria è una sciarpa (scarf, in inglese) in grado di filtrare tutte le sostanze nocive.

Dedicate alle persone che vivono in città particolarmente inquinate, la sciarpa è in grado di fermare i vari inquinanti ma anche allergeni e - sostiene il produttore - i virus responsabili di influenza e raffreddore.

Lunga circa 2 metri e larga circa 20 centimetri, la sciarpa è disponibile in vari colori ed è realizzata in poliestere.

Bioscarf sostiene che possiede la capacità di bloccare il 94% degli inquinanti presenti nell'atmosfera, esattamente come le mascherine che si vedono talvolta indossare nelle città (e sono molto diffuse in Giappone): i testi dimostrano che il particolato viene fermato in quasi il 100% dei casi.

«Gli esperti» - spiega Hazel Solle, co-fondatrice dell'azienda insieme al marito - «affermano che oltre 2 miliardi di bambini nel mondo respirano aria tossica, e nessuno ne parla. È ora non soltanto di rivelarlo al mondo, ma soprattutto di dare a quanti sono in pericolo e non hanno i mezzi per proteggersi qualcosa che li aiuti ogni giorno a combattere l'inquinamento atmosferico».

Sondaggio L'aggravarsi del tasso di inquinamento atmosferico fa assumere alle amministrazioni comunali la decisione di bloccare la circolazione delle auto. Cosa ne pensi? Era ora: si tratta di una misura necessaria e urgente. I blocchi del traffico sono inutili e peggiorano la vita delle persone. Sono d'accordo, ma i provvedimenti dovrebbero essere pi¨ incisivi (o addirittura permanenti). Sarei d'accordo solo se prima venissero potenziati i trasporti pubblici. Non so.

La biosciarpa è in vendita sul sito ufficiale di Bioscarf al prezzo di 39 dollari (pari a circa 34 euro).