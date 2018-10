Il portatile di legno che cancella il problema dei rifiuti elettronici

E dura almeno 10 anni.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-10-2018] Commenti

Quando si compra un nuovo computer non ci si pensa ma, un giorno, quella macchina - arrivata alla fine della propria vita - andrà smaltita.

Non solo: andrà smaltita correttamente. Al suo interno ci sono infatti elementi preziosi che possono tornare a nuova vita ma anche materiali potenzialmente molto inquinanti.

Quando le pratiche di smaltimento non vengono seguite, ecco che iniziano ad accumularsi i rifiuti elettronici (o e-waste), il cui numero è tanto più ampio quanto più cresce la nostra dipendenza dagli apparecchi elettronici.

I dublinesi di Iameco (che si pronuncia come I am eco) hanno deciso di affrontare di petto la questione creando computer eco-compatibili, tra cui recentemente anche un portatile di legno.

La concezione stessa del prodotto è pensata per ridurre al minimo i rifiuti: il portatile è infatti progettato per durare il più a lungo possibile, tanto che secondo l'azienda ha una vita media tre volte superiore a quella dei normali laptop oggi sul mercato (stimata in poco più di tre anni).

Il portatile di Iameco, oltre ad avere un case in legno e un'aspettativa di vita di 10 anni, è progettato in maniera modulare: così ogni componente può essere aggiornato e arrivati al decimo anno non ci si ritrova con un computer magari ancora robusto dal punto di vista fisico ma superato da tempo per quanto riguarda l'hardware interno.

A ciò si aggiunge il fatto che Iameco ha eliminato dal processo di produzione tutti gli elementi inquinanti quali piombo, cadmio, mercurio, PVC e i ritardanti di fiamma bromurati.

Sondaggio Quale fra questi consigli Ŕ davvero irrinunciabile per avere un Pc sempre in ottima forma? Rispondi al sondaggio e discutine con noi. Cancellare i file non necessari. Evitare le temperature eccessive. Installare e aggiornare il software antivirus. Interrompere o limitare l'uso di funzioni non essenziali. Mantenere il computer ottimizzato e costantemente aggiornato. Mantenere puliti display e tastiere. Mettere il portatile in modalitÓ "sleep" o "ibernazione" quando si effettua una pausa. Non lasciare che il notebook si surriscaldi. Utilizzare una borsa porta PC.

Mostra i risultati (2276 voti)

Leggi i commenti (31)

Accanto al legno (di acero e faggio) ottenuto in maniera sostenibile, per le parti che devono essere realizzate in plastica non viene usato il normale materiale derivato dal petrolio ma una speciale bioplastica.

Iameco non produce soltanto computer: secondo la medesima filosofia ha a catalogo anche tutta una serie di accessori, a partire da mouse e tastiere.

I prodotti di Iameco si possono acquistare online dal sito ufficiale.

Qui sotto, alcune immagini.