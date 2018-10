Wi-Fi 6: la nomenclatura diventa più semplice e le reti più veloci

Era noto finora come Wi-Fi 802.11ax.

Si fa presto a dire Wi-Fi, ma nel corso degli anni diverse evoluzioni dello stesso standard per la connessione senza fili si sono succedute, offrendo ogni volta prestazioni migliori rispetto alla generazione precedente.

Per chi si interessa di informatica, distinguere tra le varie proposte è facile, ma per l'utente comune ricordare che il Wi-Fi 802.11b è più vecchio del Wi-Fi 802.11ac, e che quest'ultimo offre velocità superiori, non è pratico.

Così, in vista del lancio nel 2019 di una nuova versione dello standard, la Wi-Fi Alliance ha deciso di utilizzare un nuovo nome: internamente si chiamerà 802.11ax, ma per il grande pubblico sarà Wi-Fi 6.

Il numero non è stato scelto a caso, ma deriva dalla progressione indicata dalla stessa Wi-Fi Alliance: nel 1999 hanno debuttato il Wi-Fi 802.11b e 802.11a; poi nel 2003 è arrivato il Wi-Fi 802.11g; quindi nel 2009 è toccato al Wi-Fi 802.11n e nel 2014 al Wi-Fi 802.11ac. Il Wi-Fi 802.11ax è quindi la sesta versione.

Rispetto alla generazione immediatamente precedente, Wi-Fi 6 promette di offrire un data rate superiore del 37%; inoltre supporta otto flussi nella banda dei 5 GHz e quattro in quella dei 2,4 GHz.

La revisione della nomenclatura è peraltro retroattiva: d'ora in avanti tutti dovranno riferirsi al Wi-Fi 802.11b come Wi-Fi 1 e via di seguito. La Wi-Fi Alliance ha infatti imposto a tutti coloro che vorranno ottenere l'approvazione dell'associazione di seguire queste linee guida.

Le indicazioni della versione Wi-Fi andranno oltre l'hardware: d'ora in avanti smartphone e portatili, indicando le reti Wi-Fi a disposizione, mostreranno anche i nuovi loghi (elaborati solo per dal Wi-Fi 4 in poi, dato che gli altri sono considerati orma in disuso, e che riportiamo qui sotto) che rendono immediatamente riconoscibile la generazione dello standard supportata.