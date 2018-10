Windows 10, Microsoft blocca l'aggiornamento sui Pc con Cpu Intel recente

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-10-2018] Commenti

L'October 2018 Update per Windows 10 sarebbe dovuto essere il primo aggiornamento che, facendo uso di soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning, riusciva a completarsi in fretta e senza causare problemi.

Invece, non solo sempre di più sono gli utenti che segnalano la sparizione dei loro documenti dopo aver effettuato l'upgrade, ma ora scopriamo che c'è un'incompatibilità con i processori Intel più recenti.

I guai si verificano quando si cerca di installare l'October Update su un sistema con Cpu Core di almeno sesta generazione (Skylake): la nuova versione di Windows non gradisce il driver Intel Display Audio e ciò si traduce - come spiega Microsoft stessa - in una «eccessiva richiesta di energia e una diminuzione della durata della batteria».

I dettagli del problema sono descritti nelle pagine del supporto online di Microsoft, ma per il momento il rimedio è sempre lo stesso: se Windows vi propone l'aggiornamento 1809 e usate un processore Intel recente, rifiutate.

Sia Microsoft che Intel hanno concordato di disattivare la raccomandazione dell'aggiornamento a tutti i sistemi in cui potrebbe presentarsi il problema fino a che da Intel non arriverà via Windows Update una versione corretta del driver che sia compatibile anche con l'October Update.

Sondaggio Qual è l'affidabilità dell'informazione su internet? La rete è piena di giornalisti non professionisti che scrivono per lo più sulla base del sentito dire, senza una reale verifica dei dati. Può andar bene per farsi un'idea velocemente, ma è carente se dall'informazione si vuole approfondimento e commento. L'informazione reperibile in rete è del tutto paragonabile per contenuti e affidabilità a quella dei media tradizionali. La qualità dell'informazione su internet è certamente più varia di quella offerta dai media tradizionali, ma sapendo scegliere siti e fonti giuste può essere superiore. Internet è l'ultima frontiera dell'informazione libera e non irreggimentata.

Mostra i risultati (2831 voti)

Leggi i commenti (6)

Naturalmente è necessario che l'utente, se sospetta di possedere un sistema potenzialmente vulnerabile, non forzi manualmente l'aggiornamento per esempio usando il metodo di cui parlavamo qualche giorno fa.