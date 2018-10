Nokia 7.1, il primo smartphone con tecnologia PureDisplay

Converte in tempo reale i video da SDR a HDR.

HMD Global, la società che oggi gestisce il marchio Nokia, ha annunciato Nokia 7.1, il primo smartphone dotato di tecnologia PureDisplay con schermo HDR e che supporta la conversione in tempo reale da SDR a HDR.

L'idea di un prodotto di questo tipo nasce dalla constatazione del fatto che «quasi due terzi dei video in tutto il mondo vengono visualizzati su un dispositivo mobile» come ha fatto sapere Juho Sarvikas, CFO di HMD Global.

La tecnologia PureDisplay di Nokia 7.1 supporta HDR 10: offre pertanto un contrasto elevato (rapporto di contrasto dinamico di 1.000.000:1) e maggiore chiarezza.

Il displa, da 5,8 pollici in formato 19:9 e risoluzione Full HD+ (2280 x 1080 pixel), è progettato per regolare automaticamente luminosità e contrasto a seconda delle condizioni di luce ambientali, anche sotto la luce diretta del sole o in una stanza con scarsa illuminazione.

Inoltre, come accennavamo all'inizio, i contenuti non HDR (o SDR che dir si voglia) vengono migliorati in tempo reale utilizzando un motore dedicato a 16 bit.

Cuore del Nokia 7.1 è il SoC Qualcomm Snapdragon 636, accompagnato da 3 o 4 Gbyte di RAM, mentre la memoria interna è di 32 o 64 Gbyte, espandibile via microSD fino a 400 Gbyte.

Lo smartphone monta sul retro una doppia fotocamera Zeiss da 12 megapixel e 5 megapixel con rilevamento a due fasi e auto-focus. Supporta la modalità HDR e la tecnologia EIS (Electronic Image Stabilization).

La fotocamera frontale, con sensore da 8 megapixel, sfrutta una tecnologia di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale per dare vita a filtri, maschere e persone animate in 3D.

Il resto della dotazione comprende una porta Usb Tipo-C con supporto alla ricarica rapida, jack da 3,5 millimetri, batteria da 3.060 mAh e slot dual SIM. Il sistema operativo è Android One 8.1, aggiornabile ad Android One 9 non appena questo sarà disponibile. Nokia garantisce tre anni di patch di sicurezza mensili e due anni di aggiornamenti del sistema operativo come stabilito dal programma Android One.

Nokia 7.1 sarà disponibile nel colore Gloss Midnight Blue al prezzo consigliato di 359 euro a partire dal 15 ottobre, ma si può già preordinare online.