Apple Watch di quarta generazione in crisi per l'ora legale

Va in crash e continua a riavviarsi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-10-2018] Commenti

Mentre in Europa ci prepariamo al ritorno dell'ora solare (nella notte tra il 27 e il 28 ottobre), in Australia (dato che le stagioni sono invertite rispetto al nostro emisfero) sono appena passati all'ora legale, portando avanti gli orologi di un'ora.

Sarebbe tutto normale, se non fosse che gli Apple Watch di quarta generazione sono andati in crisi: giungono infatti diverse segnalazioni da parte di utenti che, al momento del cambio dell'ora, hanno visto il proprio smartwatch andare in crash e bloccarsi in un ciclo continuo di riavvii.

La causa di tutto ciò parrebbe stare in un bug in una delle complicazioni di Infograph Activity, che dovrebbe risolversi autonomamente dopo 24 ore.

La complicazione in questione, infatti, tiene traccia del consumo di calorie, del tempo passato ad esercitarsi e di altri parametri in un giorno: l'ora mancante però a quanto pare manda in crisi il programma. All'inizio di un nuovo ciclo di 24 ore tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Ovviamente il problema si ripresenterà al momento di tornare all'ora solare, per cui Apple deve intervenire per tempo e sistemare il bug alla radice. Anzi, l'ideale sarebbe che lo facesse nelle prossime tre settimane, dato che esso con ogni probabilità si presenterà in Europa allo scoccare dell'ora solare, e poi in novembre lo stesso succederà in America.