Il termometro wireless intelligente per cuocere la carne a puntino

Cuocere perfettamente ogni tipo di carne - in padella, nel forno, alla griglia, sul girarrosto - è una tecnica che sconfina nell'arte: occorre avere una sorta di sesto senso per capire a quale temperatura sia arrivato il pezzo in cottura, e quando sia preparato a puntino.

Per venire in aiuto a chi ogni volta che deve servire della carne si alterna tra carboncini e bocconi sanguinolenti ora c'è Meater, un termometro wireless intelligente che misura contemporaneamente sia la temperatura delle vivande che quella dell'ambiente.

L'utilizzo è semplice: basta inserire la sonda nella carne, installare e aprire sul proprio dispositivo la Meater App (disponibile su Apple Store, Google Play, Amazon e Alexa Skills), e seguire le istruzioni.

Sarà infatti necessario selezionare il tipo di carne (bovina, equina, ovina, di maiale o anche pesce), il taglio e la propria preferenza di cottura, per poi fornire una stima precisa del tempo necessario per ottenerla.

Meater è realizzato in acciaio inossidabile, ha un'autonomia di 24 ore - trascorse le quali deve essere posizionato sulla propria base di ricarica - ed è dotato di due sensori: quello che rileva la temperatura della carne arriva al massimo a 100 gradi Celsius, quello per la temperatura dell'ambiente circostante arriva invece a 275 gradi.

Il termometro può comunicare con l'app via Bluetooth ma anche tramite Wi-Fi: in questo modo il cuoco può anche allontanarsi dalla cucina pur riuscendo comunque a tenere tutto sotto controllo.

Meater è già in vendita (lo si può trovare anche su Amazon) al prezzo consigliato di 99 euro, in una confezione che oltre al termometro/sonda comprende anche la sua base di ricarica realizzata in legno.

Di seguito, le caratteristiche tecniche.

- Realizzato in acciaio inossidabile.

- Resistente all'acqua e alla polvere.

- Batteria ricaricabile: dura 24 ore di cottura continua tra una ricarica e l'altra.

- Dimensioni della sonda: 130 mm x 7 mm (diametro 6 mm).

- Base di ricarica: conserva e ricarica la sonda Meater (usando 1 batteria AAA è possibile ricaricare la sonda/termometro fino a 100 volte).

- Indicatore LED per mostrare lo stato della batteria.

- Supporto magnetico per fissare il caricatore alle superfici metalliche.

- Possibilità di creare notifiche personalizzate nell'app e ricevere un avviso quando la carne è pronta.

- Richiede iOS 9 o successivi oppure Android 5 o successivi.

- Dimensioni: 157 mm x 37 mm x 28 mm.