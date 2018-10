Pixel 3 e Pixel 3 XL, gli smartphone che rispondono da soli

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-10-2018] Commenti

Come da programma, Google ha svelato i nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XL, giunti finalmente al grande pubblico dopo mesi di indiscrezioni e informazioni sfuggite in Rete.

Il Pixel 3 XL è un dispositivo ocn schermo Oled da 6,3 pollici Full HD+ (2880 x 1440 pixel) e, come già si vociferava da tempo, assume l'aspetto dell'iPhone X: in altre parole, ha una vistosa rientranza nella parte superiore, dove trovano posto alcuni sensori (come l'obiettivo della fotocamera frontale).

Il Pixel 3 è, come ci si aspetta, più piccolo: lo schermo (senza rientranza) ha infatti una diagonale da 5,5 pollici, anche se la risoluzione è di 2160x1080 pixel.

In entrambi i casi troviamo all'interno un SoC Snapdragon 845 con 4 Gbyte di RAM, mentre la memoria interna può essere da 64 oppure 128 Gbyte. Sul retro c'è il lettore di impronte digitali, mentre gli altoparlanti posti nella parte frontale promettono una potenza superiore del 40% rispetto alla generazione precedente.

Per quanto riguarda le fotocamere, su tutti e due i modelli troviamo un sensore da 12 megapixel per quella posteriore e un doppio obiettivo da 8 megapixel per quella anteriore.

Per quanto riguarda il lato software, i due nuovi Pixel sono i primi a supportare la funzionalità nota come Google Duplex, svelata per la prima volta lo scorso maggio, e che consente all'assistente di Google di rispondere al telefono a nome dell'utente.

C'è anche una particolare funzione, chiamata in inglese Flip to Shushh, che permette di zittire ogni suono con una semplice rotazione dello smartphone.

Il Google Pixel 3 è disponibile a partire da 899 euro, mentre il prezzo del Pixel 3 XL parte da 999 euro.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Pixel Slate, la risposta di Google al Surface di Microsoft