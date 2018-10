I giochi del Commodore 64 tornano in vita nel browser grazie all'Internet Archive

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-10-2018] Commenti

È davvero un momento felice per l'Internet Archive, che continua ad arricchirsi di nuovi contenuti.

Pochi giorni fa ha ampliato la propria collezione di giochi arcade, e ora aggiunge una nuova collezione di software per Commodore 64.

Essa comprende giochi, applicazioni e demo, tutti programmi utilizzabili direttamente dal browser tramite l'emulatore Vice (disponibile anche per i maggiori sistemi operativi).

Visitando la pagina si possono filtrare i risultati in base al tipo, all'anno di pubblicazione (ma non tutti portano questa indicazione) oppure li si può scorrere tutti disponendoli in ordine alfabetico.

In totale, nell'archivio ci sono oltre 8.800 giochi per Commodore 64, giocabili con la tastiera o anche con un joypad, posto di possederne uno: per molti titoli questa opzione è particolarmente interessante, dato che a suo tempo sono stati pensati per essere usati con un joystick.