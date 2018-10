Gli occhiali da sole che profumano di caffè e si trasformano in fertilizzante

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-10-2018] Commenti

Sono nati da un'idea del designer Max Gavrilenko gli Ochis Coffee i primi occhiali biodegradabili realizzati con caffè e lino.

Figlio di un ottico, Gavrilenko ha deciso di seguire le orme del padre in maniera però un po' diversa: in luogo dei materiali tradizionali ha deciso di utilizzare, per la montatura, un biopolimero a base di fondi di caffè, polvere di lino e colla naturale ottenuta dalla soia. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio I sacchetti biodegradabili sono più innovazione o più ecobufala? Innovazione: faranno risparmiare petrolio e calare l'inquinamento. Ecobufala: costano di più e per l'ambiente non cambia niente.

Il risultato è un paio di occhiali che mantiene un percepibile profumo di caffè e la cui montatura è in grado di decomporsi completamente in 10 anni, trasformandosi in fertilizzante per le piante.

Per quanto riguarda le lenti bisogna invece restare a materiali più comuni, ma gli Ochis Coffee, quando saranno in vendita, potranno essere ordinati sia in versione da sole che da vista, in base alle specifiche del cliente.

Perché questi occhiali diventino realtà partirà a breve una raccolta fondi su Kickstarter. I prezzi dei vari modelli andranno poi dai 69 ai 120 dollari.