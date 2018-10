Google ''sistema'' il notch

Ecco come far sparire la rientranza sullo schermo dei Pixel 3 XL.

Tra tutte le caratteristiche proprie dei Pixel 3 XL, che Google ha da poco presentato, quella più chiacchierata resta quella meno innovativa (in quanto già presente negli iPhone): la rientranza nella parte alta dello schermo (il notch, come si usa dire in inglese).

Come già accaduto a Apple quando introdusse questo particolare design, Google s'è attirata qualche critica: di voler semplicemente marciare al passo deciso a Cupertino, tanto per iniziare, ma anche di essersi adeguata a un aspetto che a molti fatica a piacere e che diversi considerano uno spreco di spazio.

Cercando di accontentare tutti, Google ha quindi fatto sapere su Twitter che in realtà c'è un sistema che permette di far sparire la rientranza e riottenere un display dall'aspetto tradizionale.

Come si può facilmente immaginare, la soluzione è una sola: evitare di adoperare le due porzioni di schermo che si affiancano alla rientranza stessa, dotando in pratica il Pixel 3 XL di un relativamente spesso bordo nero superiore ma facendo sparire l'andamento "cornuto" che in configurazione predefinita il display assume.

Ci pare che sia uno di quei casi in cui la soluzione è quasi peggio del problema che pretende di risolvere: attivando questa modalità, infatti, davvero si riducono le dimensioni dello schermo, sprecando spazio, seppur poco.

Al momento questa possibilità non è ancora disponibile a tutti gli utenti, ma limitata agli sviluppatori (e infatti è accessibile soltanto tramite la voce di menu Opzioni Sviluppatore). E per quanto sia un punto tutto sommato secondario, resta la domanda: ne valeva davvero la pena?