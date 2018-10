Messenger, si potranno cancellare i messaggi già inviati

Il privilegio riservato ai dirigenti Facebook ora è per tutti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-10-2018] Commenti (1)

Lo scorso aprile suscitò un po' di malumore la notizia secondo la quale Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, era in possesso di un potere che gli altri, normali utenti del social network non avevano: era in grado di cancellare i messaggi già inviati.

Con la pressione di un solo comando su Messenger poteva e può eliminare dalle conversazioni i messaggi spediti, che sparivano (e spariscono) anche dai dispositivi degli altri partecipanti. L'articolo continua qui sotto.

Un po' in imbarazzo, quando la cosa si era risaputa Facebook aveva spiegato che si trattava di un'opzione inizialmente riservata ai dirigenti ma che presto sarebbe stata messa a disposizione di tutti.

Ora quel momento pare essere imminente. Jane Manchun Wong ha annunciato su Twitter di aver scovato all'interno dell'app di Messenger la funzione Unsend, che permette per l'appunto di "richiamare" un messaggio già spedito.

A quanto pare per ora è possibile cancellare un messaggio inviato soltanto per un certo periodo di tempo: se si agisce in fretta, esso sparirà come se non fosse mai esistito.

La funzionalità è evidentemente al momento in fase di test, ma a questo punto non dovrebbe mancare molto prima del rilascio al grande pubblico.