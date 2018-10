Il messaggio che manda in crash e blocca la PlayStation 4

L'unica soluzione è un ripristino completo.

Se avete una PlayStation 4 e ricevete un messaggio da uno sconosciuto, fate molta attenzione: è possibile che il semplice atto di leggerlo mandi in crash la console.

L'invio di messaggi che causano danni agli smartphone o ai tablet è già accaduto in passato, ma è la prima volta che la vittima è una console.

Diversi utenti stanno già segnalando su Reddit il fenomeno, per il quale al momento non c'è una soluzione definitiva.

Pare che la causa di tutto sia da ricercare nella gestione di certi caratteri: quando viene aperto un messaggio che li contiene, il software della PlayStation 4 va in crash e smette di rispondere. Il guaio è che a quel punto non è sufficiente riavviare la console per riavere le funzionalità perdute: è necessario un ripristino alle condizioni di fabbrica.

Dato che Sony ancora non ha provveduto a correggere il bug che c'è dietro a questo problema, l'unico modo che gli utenti hanno di difendersi è impostare i messaggi come privati, agendo sulle impostazioni in maniera tale da poter ricevere comunicazioni soltanto dagli amici o, meglio ancora, da nessuno.