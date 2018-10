I robot giganti di Elon Musk

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-10-2018] Commenti (1)

Elon Musk - l'uomo che ha inventato PayPal e fondato Tesla, SpaceX e Hyperloop - non è noto per essere particolarmente prudente quando twitta.

Poche settimane fa la SEC (l'analogo statunitense della nostra Consob) gli ha imposto di lasciare il seggio di presidente di Tesla proprio a causa di un tweet incauto, quello in cui affermava di voler far tornare Tesla un'azienda privata a 420 dollari per azione.

Elon Musk è anche un uomo che dorme poco, e così passa una parte del proprio tempo a guardare film. Tra questi, di recente l'ha colpito la pellicola d'animazione giapponese del 2016 Your Name, per la quale ha brevemente espresso apprezzamento su Twitter.

Non sappiamo quale sia stato il corso dei pensieri che la mente di Musk ha seguito dopo quel tweet, ma il risultato è che - forse ispirato dalle tante opere giapponesi in cui i protagonisti sono dei robot giganti - circa tre quarti d'ora dopo ha twittato: «È ora di creare un mecha».

I mecha sono, per l'appunto, quei grandi robot combattenti pilotati da esseri umani resi popolari da serie come Gundam e non solo.

Soltanto uno scherzo? Molto probabile. Eppure proprio come uno scherzo su Twitter sono nati The Boring Company e il suo lanciafiamme economico.

Dopotutto, le innovazioni accadono perché qualcuno tenta di realizzare davvero ciò che per gli altri è soltanto un'idea impossibile. Forse dopo le auto Tesla lancerà anche dei Gundam elettrici?