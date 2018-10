È morto Paul Allen, co-fondatore di Microsoft

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-10-2018] Commenti

È morto a causa del cancro che lo affliggeva da tempo Paul Allen, 65 anni, co-fondatore di Microsoft insieme all'amico Bill Gates, incontrato durante i primi anni delle scuole superiori.

L'annuncio è stato dato dalla famiglia, che ricorda l'impegno di Paul Allen non soltanto nel settore dell'innovazione tecnologica ma anche per quanto riguarda le attività filantropiche.

Allen e Gates fondarono Microsoft nel 1975 ma già nei primi anni ‘80 Allen lasciò il lavoro nell'azienda - pur mantenendo un posto nel consiglio di amministrazione fino all'inizio del millennio - per curare il linfoma di Hodgkin che all'epoca gli venne diagnosticato e dal quale guarì.

I problemi di salute si ripresentarono nel 2009 sotto forma di un linfoma non-Hodgkin, affrontato e sconfitto.

Nei primi giorni di questo mese, però, si diffuse la notizia secondo la quale Allen stava nuovamente combattendo contro la stessa forma di linfoma, e che le sue condizioni erano davvero precarie. Nella giornata del 15 ottobre le complicazioni del tumore l'hanno portato alla morte.

Sebbene il periodo trascorso in Microsoft sia soltanto una delle molte attività di Paul Allen, il contributo da lui dato a quello che oggi è un gigante dell'informatica resta la fase più conosciuta della sua carriera, anche se il suo nome spesso viene dimenticato.

Bill Gates ha commentato la notizia affermando di avere «il cuore spezzato per la morte di uno dei miei più vecchi e cari amici»: l'amicizia tra i due in effetti non è mai venuta meno anche quando, sette anni fa, l'autobiografia di Allen delineava un ritratto non molto positivo di Gates.