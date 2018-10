Il bug di iOS che permette di sbirciare le foto anche a iPhone bloccato

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-10-2018] Commenti

Alcuni mesi fa parlammo di un curioso (e pericoloso) comportamento di Cortana, l'assistente virtuale di Windows 10: consentiva infatti di accedere al computer anche se la sessione di lavoro era bloccata.

Ora Jose Rodriguez, che per hobby si diletta a violare gli iPhone, ha scoperto che qualcosa del genere si può fare anche con gli smartphone di Apple.

Ha scovato un sistema che gli permette, ad iPhone bloccato, di visualizzare i documenti e le immagini conservate sul telefono, e anche di condividerle.

Il tutto si deve a un paio di bug in iOS, in particolare nelle funzioni che regolano l'accessibilità al dispositivo: VoiceOver e l'accesso di Siri alla galleria fotografica.

Come mostra il sito che riportiamo più sotto, usando i comandi vocali di Siri è possibile accedere alle foto e spedirle via iMessage a un altro dispositivo. Per quanto riguarda i documenti, un procedimento analogo si può usare sfruttando un bug nella funzionalità Quick Look.

Sondaggio Qual č il momento tra questi in cui avverti il maggior bisogno di privacy? Leggo gli annunci di lavoro in ufficio Spio un/una mio/a ex sui social network Utilizzo i social network in ufficio Consulto l'online banking Guardo foto o filmati a luci rosse Invio o guardo foto private Faccio shopping online

Mostra i risultati (1204 voti)

Leggi i commenti (3)

La buona notizia è che bloccare i curiosi che potrebbero decidere di approfittare di tutto ciò è semplice: Apple ha infatti rilasciato la versione 12.0.1 di iOS proprio per eliminare queste falle. Se possedete un iPhone, sarà bene applicare l'aggiornamento immediatamente.