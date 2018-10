Kindle Paperwhite diventa più leggero, più sottile, e impermeabile

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-10-2018] Commenti

È più sottile, più leggero e impermeabile il nuovo Kindle Paperwhite da poco presentato da Amazon, che offre anche uno spazio di archiviazione raddoppiato.

La prima caratteristica della più recente incarnazione di Kindle Paperwhite è lo schermo a filo, cui si abbina un un retro fatto di materiale morbido per agevolare la presa. È inoltre diventato più sottile e leggero, con 8 mm di spessore e 182 grammi di peso.

Il display è da 6 pollici, con una densità di pixel pari a 300 ppi, e include cinque LED che permettono di regolare l'illuminazione integrata, diffondendo la luce in modo uniforme per non avere riflessi.

Kindle Paperwhite ora è resistente all'acqua: è progettato per resistere a spruzzi d'acqua sulla spiaggia e a cadute accidentali nella vasca da bagno, nell'idromassaggio e in piscina. È dotato della certificazione IPX8 e può resistere a un'immersione in acqua dolce fino a due metri di profondità per un massimo di 60 minuti.

Come dicevamo all'inizio, lo spazio di archiviazione è raddoppiato: ora la memoria interna della versione base è da 8 Gbyte, ma per i più esigenti è disponibile anche la versione con 32 Gbyte.

Kindle Paperwhite è disponibile al prezzo di 129,99 euro per il modello da 8 Gbyte e 159,99 euro per quello da 32 GB; quest'ultimo è disponibile anche con connettività mobile gratuita a 229,99 euro.

Al momento tutti i modelli si possono pre-ordinare, mentre le spedizioni inizieranno a partire dal 7 novembre.