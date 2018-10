YouTube irraggiungibile per meno di due ore, gli utenti vanno nel panico

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-10-2018] Commenti (1)

Il mondo - o, per lo meno, quella parte di mondo che ha accesso a Internet - è completamente dipendente dai video online, e quanto accaduto nella giornata di martedì 16 ottobre lo dimostra.

Per circa 90 minuti nella notte tra martedì e mercoledì (ora italiana) YouTube, il secondo sito più visitato del pianeta dopo il motore di ricerca Google, è stato inaccessibile.

Che hanno fatto quindi gli utenti, costretti a un digiuno forzato? Si sono rivolti in massa alle alternative.

I dati di Google Trends sono lì a dimostrarlo: nel periodo in cui YouTube non funzionava il numero di ricerche per servizi come Vimeo e Dailymotion è schizzato verso l'alto, con una particolare preferenza per il primo dei due siti citati.

Se non si trattasse di un fenomeno del tutto virtuale, sembrerebbe che un'ondata di panico abbia colto milioni di persone quando si sono accorte di non poter avere accesso al proprio passatempo preferito, costringendole a trovare un sostituto. Quasi una crisi d'astinenza.

Tutto ciò è in fondo comprensibile se si considera che quella che un tempo era una semplice piattaforma per la condivisione di video personali è negli anni diventata un servizio completo di intrattenimento: c'è chi la usa per ascoltare musica, chi per vedere interi film, chi soltanto per passare il tempo e via di seguito.

Anche in questo casi i dati ufficiali parlano chiaro: nello scorso maggio gli utenti che hanno fatto login in YouTube sono stati 1,8 miliardi.