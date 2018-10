Schede grafiche fake, con Gpu-z ora si possono smascherare le truffe

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-10-2018] Commenti (2)

Se avete comperato una nuova scheda grafica Nvidia, magari trovandola a prezzo stracciato, ma le prestazioni non sono all'altezza delle aspettative e vi stanno venendo dei dubbi sulla bontà dell'acquisto, ora avete un alleato.

L'ultima versione di Gpu-Z ha infatti introdotto un'utile funzione che gli permette di capire se la Gpu sottoposta ad esame sia davvero ciò che afferma di essere oppure se ci si trovi davanti a un fake.

Capita infatti che venditori disonesti modifichino il firmware delle proprie schede grafiche per far sì che si presentino come modelli più potenti di quello che sono in realtà: quella che pare una Gpu ultimo modello potrebbe essere invece una alternativa economica.

Di norma l'utente non ha modo di accorgersene, se non dal fatto che le prestazioni non sono quelle che sarebbe lecito aspettarsi. Mancano però le prove, con le quali si potrebbe restituire il prodotto o addirittura denunciare l'accaduto se si sospetta una truffa.

Gpu-Z ora è in grado di fornire quelle prove di cui c'è bisogno per confermare o fugare i sospetti: se la scheda Nvidia analizzata è regolare, nella parte destra della finestra delle informazioni viene mostrato il logo dell'azienda; in caso contrario un punto esclamativo all'interno di un triangolo giallo rende evidente la truffa.

Non solo: per buona misura viene apposta la dicitura [FAKE] davanti al nome della Gpu dichiarato dal firmware della scheda.

TechPowerUp non spiega nei dettagli i sistemi usati per identificare le Gpu fake, ma sottolinea come essi siano in grado di supportare anche le schede più recenti: «così, per esempio, potrà identificare una RTX 2060 fasulla che in realtà usa un GPU GK106».

Gpu-z si può scaricare gratuitamente dal sito ufficiale.