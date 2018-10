Dopo lo smartphone, Samsung prepara anche un laptop con schermo pieghevole

A che cosa potrà mai servire?

Non c'è solo uno smartphone pieghevole nei piani di Samsung per questa fine di 2018: c'è anche un laptop con schermo flessibile.

Se il lavoro sullo smartphone è stato confermato più volte dal gigante coreano, quello sul laptop è invece sempre stato frutto di indiscrezioni, almeno fino a ora.

Per bocca di Lee Min-cheol, vicepresidente di Samsung, l'azienda ha infatti finalmente confermato anche lo sviluppo di quest'altro dispositivo.

«Come per gli smartphone pieghevoli» - ha dichiarato Min-cheol - «Samsung sta collaborando con i produttori di schermi per sviluppare portatili con schermi pieghevoli che non si limitino semplicemente a ripiegarsi ma che creino una nuova esperienza utente».

Che cosa esattamente Samsung intenda con quest'ultima affermazione è al momento poco chiaro: l'azienda non ha infatti indicato alcuna applicazione pratica per un computer portatile con schermo pieghevole: perché abbia successo, infatti, tale caratteristica non deve essere soltanto una curiosità, ma fornire un miglioramento sensibile alle modalità d'uso.

In ogni caso, mentre tuttora il debutto dello smarpthone è atteso entro la fine dell'anno, non sembra probabile che il portatile appaia nello stesso momento: pare più logico che si debba aspettare ancora qualche mese prima di poterlo vedere in azione.