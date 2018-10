Vendere lo smartphone su eBay con Instant Selling, un gioco da ragazzi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-10-2018] Commenti

Se è vero che uno smartphone dura in media due o tre anni e poi viene sostituito, allora è anche vero che le case si stanno riempiendo di telefoni non più recentissimi ma magari ancora in condizioni accettabili.

Alcuni, infatti, hanno la voglia e il tempo di rivendere i loro vecchi smartphone, ma la maggior parte delle persone non intende sobbarcarsi questo compito: e così i telefonini restano a invecchiare in qualche cassetto.

Cosciente di questa situazione, eBay ha lanciato Instant Selling, un servizio che permette di vendere immediatamente il proprio vecchio smartphone senza troppe complicazioni.

Tutto ciò che bisogna fare è - oltre a possedere un account eBay - fornire le informazioni fondamentali sullo smartphone in questione e aggiungere qualche fotografia nell'apposita pagina.

eBay fornirà una valutazione del dispositivo in base alla quale staccherà un buono da utilizzare, sempre su eBay, per un nuovo acquisto.

Inoltre presenterà un'etichetta che servirà per spedire il vecchio smartphone, debitamente inscatolato, direttamente a eBay stessa.

Il servizio in sé non è una novità assoluta: già esistono altre realtà che ritirano dispositivi vecchi e danno in cambio somme di denaro o buoni acquisto. eBay però afferma di riuscire a fornire le valutazioni migliori e, in pratica, di pagare di più gli utenti.

Il lato negativo di tutto ciò è che il servizio attualmente funziona soltanto negli Stati Uniti, sebbene non si possa completamente escludere un futuro lancio anche in Europa.

Qui sotto, il video di presentazione.