Tutti i giga consumati? Potrebbe essere colpa dello strano bug di Google News

C'è un bug nell'app Google News - quella che ha sostituito le precedenti Google Play Stand (Google Edicola, in italiano) e Google News & Weather - che causa un consumo eccessivo di dati in background.

Non si tratta di pochi kilobyte. Per motivi ancora tutti da scoprire, l'app comunica così sovente con l'esterno da riuscire a esaurire alcuni Gigabyte in poche ore, e persino se è attiva la connessione Wi-Fi.

La presenza del problema è stata inizialmente segnalata da alcuni utenti nei forum ufficiali, e non si tratta di una segnalazione recente: le prime avvisaglie risalgono addirittura a giugno.

«L'app s'è mangiata oltre 12 giga di dati del telefono mentre dormivo e il Wi-Fi era disconnesso. Ho dovuto pagare 75 dollari in più» s'è lamentato un utente. In altri casi, come ricordavamo, il consumo dei dati è accaduto anche in presenza di una connessione Wi-Fi.

Sebbene dunque le prime manifestazioni del malfunzionamento siano avvenute oltre tre mesi fa, il loro riconoscimento da parte di Google è più recente, dato che è avvenuto appena lo scorso settembre: a quel punto sono iniziate le indagini per riuscire a venirne a capo, ma intanto il consumo di dati continua.

In attesa che gli sviluppatori vengano a capo della questione, l'utente può difendersi in un paio di modi. Il primo è il più ovvio: disinstallare l'app Google News.

Il secondo richiede invece la disattivazione dell'uso dei dati in background. Per fare ciò occorre aprire il menu Impostazioni -> Applicazioni e selezionare l'app interessata (Google News, in questo caso).

Nella schermata successiva bisogna scegliere la voce Connessione dati e quindi disattivare l'opzione Consenti uso dei dati in background.