La SIM che si connette direttamente a TOR

Per chi tiene al proprio anonimato e alla propria privacy quando naviga in Internet, la rete TOR è una risorsa preziosa.

Effettuare una configurazione soddisfacente non è però alla portata di tutti. Certo, per chi naviga da Pc ci sono soluzioni già pronte come il TOR Browser, ma per fare in modo che ogni attività in Rete compiuta dallo smartphone passi attraverso TOR le operazioni da compiere non sono banali.

La britannica Brass Horn Communications ha deciso di prendere di petto la questione e realizzare una scheda SIM, abilitata esclusivamente al traffico dati e denominata Onion3G, che automaticamente dirige tutte le comunicazioni attraverso la rete TOR.

L'utente non deve compiere alcuna operazione di setup: basta inserire la SIM nel proprio smartphone e si è già operativi. L'unica attenzione richiesta è la creazione di un nuovo nome per il punto d'accesso di connessione alla rete, seguendo le semplici istruzioni fornite insieme alla scheda.

Gareth Llewelyn, fondatore di Brass Horn, tiene inoltre a precisare che nemmeno la sua azienda è in grado di monitorare le comunicazione che avvengono grazie alla SIM. Per Llewelyn ciò è un punto d'onore, dato che lo scopo dell'intera operazione è - nelle sue parole - «mostrare il dito medio al filtraggio delle comunicazioni da cellulare e alla sorveglianza di massa».

Come il nome lascia intendere Onion3G al momento supporta soltanto le connessioni 3G e funziona unicamente nel Regno Unito; inoltre si trova ancora in fase di beta testing, e solo dopo la conclusione di questa (nel 2019) verrà messa a disposizione del grande pubblico.