Svelati i 20 giochi inclusi nella PlayStation Classic

Siete rimasti affascinati dalla PlayStation Classic - la versione "mini" della prima PlayStation annunciata qualche tempo fa - ma siete ancora incerti sull'acquisto?

Per convincervi definitivamente, Sony ha rilasciato la lista completa dei 20 giochi inclusi, con i titoli che vanno ad aggiungersi a quelli già rivelati a suo tempo come Final Fantasy VII e Tekken 3.

L'elenco segna il ritorno di classici come il Grand Theft Auto originale e Rainbow Six, ma ha già lasciato scontenti alcuni fa che speravano di vedere anche giochi che hanno goduto di un grande successo, come Gran Turismo o Wipeout, esclusi a vantaggi di titoli noti ma meno famosi come Oddworld: Abe's Oddysee.

Di seguito, la lista completa.

- Battle Arena Toshinden

- Cool Boarders 2

- Destruction Derby

- Final Fantasy VII

- Grand Theft Auto

- Intelligent Qube

- Jumping Flash

- Metal Gear Solid

- Mr Driller

- Oddworld: Abe's Oddysee

- Rayman

- Resident Evil Director's Cut

- Revelations: Persona

- Ridge Racer Type 4

- Super Puzzle Fighter II Turbo

- Syphon Filter

- Tekken 3

- Tom Clancy's Rainbow Six

- Twisted Metal

- Wild Arms

La PlayStation Classic sarà in vendita a partire dal 3 dicembre al prezzo consigliato di 99,99 euro.

Qui sotto, il video ufficiale che annuncia i 20 titoli.