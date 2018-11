Il biglietto dell'autobus? Costa cinque bottiglie di plastica

A Surabaya il trasporto pubblico si paga in plastica riciclabile.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-11-2018] Commenti

In Indonesia hanno trovato un nuovo modo per incentivare il riciclo delle bottiglie e dei bicchieri di plastica: li usano per pagare il trasporto in autobus.

Introdotta lo scorso aprile nella città di Surabaya, la sperimentazione permette di pagare il biglietto che consente di viaggiare sul bus per due ore con un certo quantitativo di plastica: cinque bottiglie, per esempio, oppure 10 bicchieri.

Il problema dell'inquinamento da plastica è particolarmente sentito a Surabaya, dove l'immondizia di questo tipo si accumula nelle strade e dove il 15% della spazzatura cittadina totale è costituita da oggetti di plastica.

Se tutti pagassero il loro viaggio in autobus con la plastica, ogni giorno ciascuna vettura potrebbe raccogliere circa 250 kg di materiale.

Le bottiglie e i bicchieri ottenuti in pagamento vengono ripuliti dalle etichetti e dai tappi e quindi rivenduti alle aziende che si occupano del riciclo di materie plastiche, e il denaro in tal modo ricavato viene reinvestito nel trasporto pubblico e nella realizzazione di spazi verdi rurbani.

Sondaggio Quanto impieghi per andare al lavoro? (one-way, ovvero: sola andata) Da 1 a 15 minuti Da 15 a 30 minuti Da 30 a 45 minuti Da 45 a 60 minuti Più di 60 minuti

Mostra i risultati (1801 voti)

Leggi i commenti (14)

Il progetto sta avendo un certo successo: i viaggiatori possono comodamente acquistare i biglietti - pagandoli in plastica - ai capolinea oppure direttamente sugli autobus.

La speranza per l'amministrazione cittadina è che tutto ciò contribuisca a liberare completamente Surabaya dai rifiuti di plastica entro il 2020.