Ecco i nuovi iPad Pro, con USB Tipo-C ma senza pulsante Home

Si possono anche usare per ricaricare gli iPhone.

Durante l'evento di ottobre Apple ha presentato due nuovi modelli di iPad Pro, rispettivamente con schermo da 11 e 12,9 pollici.

In entrambi i casi si tratta di display Retina, privi dello spesso criticato notch presente sugli iPhone, e che occupano praticamente tutta la superficie disponibile: in altre parole, il pulsante Home è sparito.

Questa importante modifica comporta anche l'eliminazione del lettore di impronte digitali e una sorta di pensionamento per la tecnologia Touch ID a tutto vantaggio di Face ID (identificazione tramite il riconoscimento del volto).

All'interno degli iPad Pro c'è il processore Apple A12X Bionic che - secondo quanto dichiarato - rispetto alla generazione precedente offre prestazioni superiori del 35% nelle operazioni in single-core e addirittura del 90% in multi-core.

Un altro importante cambiamento riguarda la porta per la ricarica e il collegamento degli accessori: la porta Lightning è stata infatti eliminata e sostituita con USB Tipo-C, segno che per una volta Apple non ha deciso di fare di testa propria opponendosi alla direzione in cui si sta muovendo il resto del mercato.

La porta USB Tipo-C dell'iPad Pro può inoltre essere adoperata anche per ricaricare altri dispositivi Apple: per esempio, quindi, ora si può usare il tablet per ricaricare l'iPhone.

Il resto delle caratteristiche comprende il supporto alle eSIM, Bluetooth 5.0, connettività Gigabit LTE, quattro altoparlanti, fotocamera da 12 megapixel in grado di registrare in 4K a 60 FPS e un'autonomia di 10 ore.

Insieme all'iPad Pro rinnovato, Apple ha introdotto anche una nuova Apple Pencil, accessorio che era stato lanciato originariamente nel 2015 proprio insieme al primo iPad Pro.

La caratteristica più interessante per gli utenti è l'introduzione della ricarica wireless e l'accoppiamento automatico. Ora lo stilo è in grado di effettuare il pairing via Bluetooth automaticamente con il dispositivo più vicino e la ricarica non ha più bisogno di cavi: la Apple Pencil si aggancia magneticamente al lato dell'iPad Pro.

I prezzi partono dai 799 dollari necessari per l'iPad Pro da 11 pollici e arrivano ai 999 dollari richiesti per la versione con schermo da 12,9 pollici.