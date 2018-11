Il primo ibrido smartphone-tablet che si piega davvero

Royole batte Samsung sul tempo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-11-2018] Commenti (1)

Samsung starà anche per svelare il proprio ibrido smartphone-tablet pieghevole, ma non potrà vantarsi di essere la prima azienda in assoluto a farlo.

Royole ha infatti già svelato il FlexPai, un dispositivo ibrido con schermo da 7,8 pollici il cui display si può ripiegare su sé stesso per farlo passare da tablet a smartphone.

La presentazione ufficiale è avvenuta a San Fransisco, ma il FlexPai sarà in vendita inizialmente soltanto in Cina (più una versione per sviluppatori dedicata al Nord America), dove costerà 8999 yuan (circa 1.100 euro) per la versione con 128 Gbyte di memoria interna e 6 Gbyte di RAM. Con l'equivalente di circa 130 euro in più si può ottenere la versione con 8 Gbyte di RAM.

All'interno, il FlexPai contiene un SoC Qualcomm Snapdragon che lavora a 2,8 GHz, mentre la risoluzione dello schermo - aperto completamente - è di 1920x1440 pixel. La batteria è da 3.800 mAh, mentre il sistema operativo è un fork di Android 9.0 chiamato Water OS.

Al di là delle specifiche, ciò che interessa di più di questo prodotto è ovviamente la capacità di ripiegarsi su sé stesso: secondo Royole il display Amoled può sostenere senza problemi 200.000 piegature, ma non è chiaro che cosa succeda una volta oltrepassato quel limite.

Durante la presentazione, a dire la verità, il funzionamento è risultato poco fluido, con applicazioni che continuavano ad aprirsi per errore e l'orientamento dello schermo che seguitava a cambiare.

Infine, bisogna sottolineare come il FlexPai in configurazione smartphone sia un oggetto un po' ingombrante: la natura stessa dello schermo implica che resti un bordo di un certo spessore.

In sostanza, il prodotto di Royole sembra somigliare più a un prototipo che a un vero prodotto finito, anche se può aggiudicarsi la palma di primo esemplare di una serie di dispositivi che, con l'imminente presentazione di Samsung, probabilmente presto invaderanno il mercato.