Il bug di Windows 10 Pro che spinge gli utenti a passare alla versione Home

All'improvviso la licenza non è più valida.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-11-2018] Commenti (1)

Mentre aspettano ancora l'October Update in versione - sperabilmente - priva di bug, gli utenti di Windows 10 hanno altri modi per preoccuparsi.

Su Reddit in diversi stanno infatti segnalando che la loro copia di Windows 10 Pro all'improvviso è stata degradata a una semplice Windows 10 Home, senza alcun avviso né avvertimenti.

Per essere più precisi, in alcuni casi Windows ha preso a considerare come non valida la licenza immessa all'atto dell'installazione che fino al giorno prima era assolutamente regolare.

In altri il sistema ha invece autonomamente deciso che quella che fino a ieri era la licenza per una versione Pro di Windows 10 ora è invece una licenza per una versione Home, e chiede pertanto di installare la corretta edizione del sistema operativo.

Quale sia la causa di questo fenomeno ancora non è chiara, nemmeno a Microsoft, la quale su Twitter invita soltanto a consultare la guida relativa agli errori di attivazione e a seguire i passi lì indicati.

Sondaggio Ci sono degli aggiornamenti del sistema operativo da scaricare e installare. Cosa fai? Non installo nulla perché incide sulla velocità di Internet e sulle prestazioni del computer Accetto l'installazione. Possono essere aggiornamenti importanti Forse installerò gli aggiornamenti più tardi Non vedo notifiche provenienti dal sistema operativo

Mostra i risultati (2122 voti)

Leggi i commenti (6)

L'ipotesi più probabile avanzata da Microsoft, riportata di recente anche sul thread che su Reddit ha segnalato il problema, è che i guaio sia stato generato da un problema con i server di attivazione, un problema con il quale i tecnici del gigante di Redmond stanno ancora combattendo.