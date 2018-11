Il furgone delle consegne che prepara la pizza mentre è in viaggio

E funziona a idrogeno.

Si chiama Toyota Tundra PIE Pro l'invenzione nata dalla collaborazione tra Toyota e Pizza Hut, la famosa catena americana di pizzerie.

In pratica, è una sorta di pizzeria semovente ma anche completamente ecologica, dato che è montata su un veicolo a emissioni zero.

Il retro del pick-up è stato adattato per diventare una cucina (o, più precisamente, un ambiente dove riscaldare le pizze già pronte), gestita da delle braccia robotiche.

Quando il cliente ordina una pizza, l'autista inizia il viaggio verso la destinazione e nel frattempo il robot prepara la pizza, che così arriva davvero "appena sfornata".

Un primo braccio estrae la pizza dal frigorifero e la posiziona su un nastro trasportatore che lo fa passare attraverso un forno a cottura rapida. Quando è pronta, un secondo braccio preleva la pizza calda e la taglia in sei fette, per poi posizionarla in una scatola. Il tutto avviene in sette minuti.

Il veicolo di base, un Toyota Tundra, è stato modificato non soltanto per fare spazio alla cucina ma anche per sostituire il motore a benzina con uno elettrico, che riceve energia da celle a combustibile a idrogeno: il risultato è un mezzo che non emette alcun elemento inquinante.

«Non c'è niente di più buono di una pizza di Pizza Hut appena estratta dal forno» spiega Marianne Radley, dirigente di Pizza Hut, che evidentemente ha preso sul serio Demolition Man e vuole emergere come vincitrice della Guerra dei Ristoranti.