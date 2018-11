Microsoft sperimenta la pubblicità nell'app Posta di Windows 10

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-11-2018] Commenti (3)

Ora che Windows 10 ha inaugurato anche per Microsoft l'era del Software as a Service, per il gigante di Redmond resta il problema di trovare un modo per compensare i mancati incassi delle nuove licenze.

Il più ovvio - e da più parti ipotizzato - è l'inserimento di annunci pubblicitari all'interno dei software: per esempio, da tempo si parla della possibilità di vedere dei banner in Windows Explorer.

Ora Paul Thurrot segnala che alcuni utenti del programma Windows Insider hanno iniziato a vedere degli annunci durante l'uso dell'app di posta di Windows 10, Mail (o Posta, nella versione italiana).

I banner sono apparsi nella parte alta della schermata che mostra la posta in arrivo, sia per gli utenti dei servizi email di Microsoft che per quelli dei servizi concorrenti.

L'unico modo per sbarazzarsene è sottoscrivere un abbonamento a Office 365 oppure, naturalmente, fare a meno del programma di posta di Windows 10.

Non appena la notizia s'è diffusa, Microsoft s'è però affrettata a precisare che il tutto faceva semplicemente parte di un esperimento, e che non sarebbe dovuto apparire a così tanti utenti, come invece è successo. Al momento tale funzione è stata disattivata.

L'affermazione è tuttavia un po' sospetta in quanto fino a poco fa esisteva un'intera pagina del supporto online dedicata a questo aspetto di Mail; la pagina ora è stata rimossa, ma è ancora visibile tramite la cache di Google.