Ubuntu 18.04 LTS riceverà supporto per 10 anni

Chi decide di usare Ubuntu deve innanzitutto scegliere se adottare una versione LTS, il cui supporto è garantito per cinque anni, oppure una versione "normale", il cui supporto è limitato a un anno e mezzo.

Il secondo caso è più adatto a chi vuole un sistema sul quale girino sempre i software più recenti, mentre il primo è dedicato a chi cerca soprattutto un sistema stabile col quale lavorare continuativamente senza scossoni.

Cinque anni però possono non essere un periodo poi così lungo: in ambito aziendale, per esempio, dove cambiare la versione del sistema è un impegno di un certo peso, sarebbe utile che il supporto fosse ancora maggiore.

Per questo motivo Mark Shuttleworth in persona, fondatore di Canonical, ha annunciato che Ubuntu 18.04 Bionic Beaver, rilasciata lo scorso aprile, sarà supportata per ben 10 anni.

Shuttleworth ha inoltre rivelato che, sebbene una decisione definitiva non sia ancora stata presa, Canonical sta prendendo in considerazione di modificare le regole seguite sinora ed estendere il periodo di supporto delle prossime versioni.

Non solo: pure Ubuntu 16.04, che allo stato attuale cesserà di essere supportata nel 2021, dovrebbe ricevere un'estensione.

Ciò è dovuto - ha spiegato Shuttleworth - «in parte ai periodi molto lunghi su cui lavorano alcune aziende, come quelle che offrono servizi finanziari e quelle che si occupano di telecomunicazioni, e in parte dal mondo della IoT, dove vengono create linee di prodotti che resteranno in commercio per almeno un decennio».