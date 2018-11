Bethesda e la patch da quasi 50 gigabyte per Fallout 76

Ulteriore dimostrazione di come gli utenti siano ormai dei beta tester paganti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-11-2018] Commenti

Se non siete dei patiti di videogiochi, forse non avete ancora sentito parlare di Fallout 76, ultimo capitolo di una fortunata serie di titoli che però si differenzia radicalmente dai predecessori: è infatti il primo a essere un MMO, da giocare online e in multiplayer.

Sebbene il lancio di Fallout 76 sia piuttosto recente, il gioco è già stato oggetto di diverse patch per correggere i molti bug scoperti dai giocatori della prima ora.

Ora però Bethesda - l'azienda che ha sviluppato il gioco - ha preparato una nuova e ulteriore patch, che si distingue dalle altre perché è veramente enorme: nella versione per PlayStation 4 pesa infatti ben 47 Gbyte.

In pratica, riscrive completamente quasi tutto il gioco, e la cosa non è limitata alla versione per la console di Sony: anche quella per Xbox One è gigantesca e, anche se al momento in cui scriviamo le dimensioni esatte non sono note, dovrebbe avere all'incirca lo stesso "peso".

Ovviamente il fatto che uno sviluppatore di software rilasci correzioni per i problemi che vengono scoperti usando il suo prodotto - e che non erano a quanto pare visibili prima del lancio - è una buona cosa, ma l'andamento generale è preoccupante.

Tutti conosciamo le difficoltà che Microsoft ha avuto e sta tuttora avendo con l'October Update di Windows 10, ed alcune di quelle iniziali erano addirittura legate a dei bug segnalati da tempo.

Bethesda, con una patch da quasi 50 Gbyte, non sembra comportarsi tanto diversamente dal tanto vituperato gigante di Redmond. Preoccupa il fatto che, a quanto pare, in generale la fretta di rilasciare i nuovi prodotti abbia del tutto sostituito i controlli di qualità, e trasformato tutti gli utenti in beta tester paganti.