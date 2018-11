October Update, guai con i chip video Intel

L'aggiornamento dei disastri di Windows 10 continua a mietere vittime.

Come è stato segnalato anche da alcuni utenti dell'Olimpo Informatico, pare che le più recenti incompatibilità dell'October Update di Windows 10 riguardino anche i chip grafici Intel.

Ora Microsoft ha confermato ciò che per gli utenti era già chiaro: la versione di settembre degli Intel Display Driver non va troppo d'accordo con l'ultimo aggiornamento di Windows, e ciò può causare problemi alle connessioni Hdmi, Usb-C e DisplayPort usate per collegare dei monitor.

Il problema può interferire non soltanto con la trasmissione del video ma anche con quella dell'audio e, secondo Microsoft, la causa sta nel fatto che «Gli OEM hanno accidentalemnte attivato alcune funzionalità che non sono supportate in Windows».

Per questo motivo, l'installazione dell'October Update sui Pc che ospitano questo tipo di hardware Intel è stata disattivata, sino a che non verrà preparata un'edizione dei driver in grado di lavorare con Windows 10 versione 1809.

Se per disgrazia doveste aver già ricevuto il disastroso aggiornamento di Windows e aveste già iniziato a sperimentare problemi, Microsoft vi invita a contattare il supporto tecnico al numero verde.