LG progetta uno smartphone con 16 fotocamere

Sembra di assistere a una nuova "guerra dei Megahertz", quando i produttori di CPU facevano a gara nello sfornare processori in grado di raggiungere frequenze di funzionamento sempre più alte.

In questo caso, però, il terreno del contendere è costituito dalle fotocamere per smartphone o, più precisamente, dal numero di obiettivi che si riescono a montare su un solo dispositivo.

Già pareva eccessiva la fotocamera quadrupla del Galaxy A9, per non parlare di quella quintupla intravista su un prototipo di Nokia, ma ora LG si prepara ad alzare di parecchio la posta in gioco.

Come segnala l'edizione olandese di Let's Go Digital, L'azienda coreana ha infatti richiesto un brevetto per uno smartphone con ben 16 obiettivi, disposti in una griglia di 4x4 elementi.

L'idea è che tanta ricchezza permetta di scattare fotografie da prospettive differenti, permettendo poi all'utente di scegliere quella che preferisce oppure di combinare parti delle varie immagini.

Il brevetto include inoltre un flash e uno specchio che consentono di scattare dei selfie adoperando la fotocamera posteriore, e un display secondario (oppure un touchpad) posto sul retro dello smartphone.

Dato che stiamo parlando di un brevetto, non è possibile sapere se o quando esso potrà diventare realtà: esso è però un'indicazione interessante circa la direzione in cui paiono volersi muovere i produttori di smartphone.

Di seguito, alcune immagini tratte dal brevetto.