Gioca dal vivo a PUBG e uccide l'amico

Se siete patiti dei videogiochi online, probabilmente conoscerete PlayerUnknown's Battleground (più comunemente noto come PUBG), un MMOG del genere Battle Royale in cui i giocatori si sfidano l'un l'altro allo scopo di rimanere gli ultimi in vita.

Il gioco è popolare in pressoché tutto il mondo e appassiona milioni di giovani e meno giovani, che amano immedesimarsi nei combattenti.

L'immedesimazione è però andata troppo oltre a Pirmam, una cittadina della provincia di Erbil, nel Kurdistan iracheno.

Un gruppo di sei amici stava trascorrendo un periodo di vacanza presso l'abitazione dei parenti di uno di loro. Avendo trovato in casa un fucile, hanno deciso di "giocare dal vivo" a PUBG: come ha poi fatto sapere la polizia, «uno di loro teneva l'arma come un personaggio del gioco, un altro faceva la vittima e un altro ancora riprendeva il tutto».

Non hanno pensato di controllare se l'arma fosse carica: se ne sono accorti soltanto al momento dello sparo, quando uno di loro ha colpito e ucciso uno dei propri amici.

La vittima, un ventiduenne, è morta sul colpo. Gli altri sono stati trattenuti e interrogati dalla polizia, alla quale hanno rivelato che volevano soltanto giocare dal vivo al loro videogioco preferito.

I cinque giovani sono stati accusati di omicidio colposo. Comunicando il fatto, la polizia irachena ha invitato a «giocare in maniera responsabile», ossia a usare i videogame per svagarsi ma senza trasportare nel mondo reale la violenza simulata che vivono davanti allo schermo.