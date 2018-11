L'analizzatore di respiro che aiuta a rispettare la dieta

Si chiama Keyto e sta raccogliendo fondi su Indiegogo.

Negli ultimi tempi, la dieta chetogenica ha assunto una certa popolarità anche presso quanti non ne hanno bisogno per motivi medici.

In breve, si tratta di regolare la propria alimentazione riducendo a zero o quasi l'assunzione di zuccheri e carboidrati, nutrendosi invece di alimenti ricchi di grassi e proteine.

Ciò causa nel corpo lo stato di chetosi, in cui il corpo brucia i grassi di riserva e produce chetoni (chiamati anche acetoni).

Per aiutare quanti seguono questo tipo di dieta a capire se essa stia funzionando è nato Keyto, frutto di una raccolta fondi su Indiegogo che al momento in cui scriviamo è ancora in corso.

Keyto è un apparecchio che analizza il fiato dell'utente, stabilendo il livello di chetoni presenti in esso. Poi comunica il risultato all'app per smartphone, tramite la quale è possibile tenere traccia delle variazioni nel tempo, un po' come fanno certe app di fitness tracking.

Bisogna precisare che non tutti gli studi sono d'accordo sull'affidabilità di questo sistema di misurazione ma, secondo Keyto, è proprio questa la chiave per elaborare una dieta chetogenica adatta a chi voglia perdere peso.

In base ai dati raccolti, infatti, l'app suggerisce i piatti più indicati e offre anche tutta una serie di ricette indicati per chi segue questo regime alimentare.

La campagna su Indiegogo propone Keyto a 99 dollari, mentre il prezzo al pubblico - al momento della messa in vendita - sarà di 150 dollari; le prime consegne del dispositivo inizieranno nel gennaio del 2019.

Qui sotto, il video di presentazione.