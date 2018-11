Tim sperimenta con successo la prima connessione 5G in Italia

Grazie a un prototipo di smartphone fornito da Qualcomm.

TIM, insieme a Ericsson e Qualcomm, ha effettuato con successo la prima connessione 5G in Italia su rete live di TIM utilizzando un prototipo di smartphone in grado di supportare questo standard.

Presso i laboratori TIM di Torino sono stati infatti completati i primi test di connessione OTA (Over the Air) sulla rete 5G NR (New Radio) in tecnologia Ericsson conforme allo standard 3GPP di Release 15 che sfrutta la soluzione Massive MIMO. L'articolo continua qui sotto.

È stato utilizzato per la prima volta in Italia uno smartphone basato sul chipset Qualcomm Snapdragon X50 5G , che verrà inserito negli smartphone 5G disponibili sul mercato nel corso del 2019.

Per la realizzazione dei test di trasmissione è stata utilizzata una porzione della gamma di frequenze tra i 3,4 e i 3,8 GHz, aggiudicate a TIM dal recente bando di gara del Ministero per lo Sviluppo Economico.