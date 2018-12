Le nuove icone di Microsoft Office sono una professione di fede nel cloud computing

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-12-2018] Commenti (2)

Si potrebbe essere tentati di etichettare come un semplice cambiamento estetico il debutto delle nuove icone che Microsoft ha elaborato per le varie applicazioni che compongono la suite Office.

Dopotutto, le icone non sembrerebbero particolarmente importanti: l'utente vi clicca sopra per avviare il software di cui ha bisogno e poi se ne dimentica.

In realtà, però, l'icona è il biglietto da visita del programma che avvia: il modo in cui si presenta dice molto anche su ciò che lo sviluppatore ha messo in quel software, e che cosa ci si può aspettare da esso.

Ogni icona oggi segue una forma specifica - un cerchio per PowerPoint, un rettangolo per Word e via di seguito - che ne indica il ruolo: per esempio, sia l'icona di Word che quella di Excel usano il rettangolo come forma base, ma in Excel il richiamo alle celle di un foglio di calcolo è evidente.

Che cosa è cambiato rispetto al passato? Si è persa - volontariamente - l'idea dell'apertura di un documento, implicita nelle icone di Office 2016 e precedenti, e ciò a causa di un preciso intento di Microsoft: oggi l'attenzione si sposta dai documenti del Pc al più immateriale mondo del cloud.

Non è infatti un mistero il fatto che Microsoft stia spingendo con forza l'edizione online di Office (Office 365), pur mantenendo per i tradizionalisti anche il pacchetto di applicazioni installabile in locale.

La situazione nel suo complesso, però, vede Office non più ancorato soltanto al mondo desktop ma proiettato verso l'uso su più dispositivi, spesso in mobilità.

«Sappiamo tutti» - dicono i progettisti delle icone - «che la vita moderna è più veloce e più connessa: ci viviamo. Office supporta questa concezione rendendo semplice e veloce l'espressione delle idee, la collaborazione con gli altri e la capacità di restare concentrati e all'interno del flusso degli eventi».

«Per riflettere tutto ciò nelle icone abbiamo rimosso un confine visivo: il tradizionale strumento di formattazione. Mentre le precedenti icone di Office mostravano il profilo di un documento per Word e quello di un foglio di calcolo per Excel, ora mostriamo linee di testo per Word e celle singole per Excel. Concentrandoci sul contenuto anziché su uno specifico formato, le icone incarnano la natura collaborativa delle app che rappresentano».

Qui sotto, il video di presentazione e alcune immagini.